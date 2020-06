Die Arbeitgeber in Deutschland müssen wegen Krankmeldungen in der Coronakrise offenbar rund 1,6 Milliarden Euro zusätzlich an Lohnfortzahlung aufbringen.

Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, aus dem die "Rheinischen Post" zitiert. Dem Bericht zufolge hätten sich seit Anfang März ungewöhnlich viele Arbeitnehmer krankgemeldet.



Das Wirtschaftsforschungsinstitut führt das demnach vor allem auf die Möglichkeit zurück, sich per Telefon krankschreiben zu lassen. Diese Regelung galt bis Ende Mai. Der von der gesetzlichen Krankenversicherung festgestellte Krankenstand sei daraufhin von 4,5 Prozent auf 6,5 Prozent gestiegen.