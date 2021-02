Bei neuen Protesten in Myanmar sind Medienberichten zufolge mindestens drei Menschen erschossen worden.

Mehrere Nachrichtenagenturen melden unter Berufung auf Ärzte und örtliche Medien, die Polizei sei in den Städten Rangun und Dawei erneut hart gegen Demonstranten vorgegangen. Neben Tränengas und Blendgranaten habe sie auch scharfe Munition eingesetzt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Menschen vor der Polizei fliehen oder in Lastwagen gestoßen werden. Zahlreiche Demonstranten sollen verhaftet worden sein, auch von vielen Verletzten ist die Rede.



Seit dem Militärputsch am 1. Februar gehen in Myanmar fast täglich Menschen auf die Straße, um eine Rückkehr zur Demokratie zu fordern.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.