Bundesgesundheitsminister Spahn hat einem Bericht zufolge in mehr als einhundert Fällen Anträge auf Sterbehilfe ablehnen lassen.

Wie der Berliner "Tagesspiegel" schreibt, soll das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte schwerstkranken Patienten auf Weisung des Ministeriums den Zugang zu tödlichen Medikamenten versagt haben. In rund 30 weiteren Fällen sei noch keine Entscheidung getroffen worden.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2017 entschieden, dass den schwerstkranken Menschen "in extremen Ausnahmesituationen" der Zugang zu Medikamenten zur Selbsttötung nicht verwehrt werden dürfe. Der CDU-Politiker Spahn will ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum geltenden Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im nächsten Monat abwarten.