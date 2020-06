Der Coronavirus-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück steht möglicherweise in Zusammenhang mit dem Ausbruch beim Konkurrenten Westcrown.

Nach Informationen der Nachrichtenseite t-online.de kam es in der Zeit kurz vor dem ersten großen Infektionsgeschehen bei Tönnies Mitte Mai zu mehreren Treffen von Beschäftigten beider Unternehmen, die später positiv auf Corona getestet wurden. Laut Darstellung des Unternehmens Tönnies und des Kreises Gütersloh infizierten sich einzelne Mitarbeiter in einem Gottesdienst der Umgebung und kehrten danach in den Betrieb zurück. Der Erreger wurde möglicherweise von Westcrown-Mitarbeitern aus dem nahe gelegenen Dissen in die Kirche getragen.



Wie es weiter heißt, trafen sich zur gleichen Zeit andere Mitarbeiter beider Unternehmen laut Auskunft des Landkreises Osnabrück in einem Restaurant. Über das Ausmaß der Konsequenzen des Gottesdienstes besteht Uneinigkeit: Während Tönnies nahezu den gesamten Ausbruch Mitte Mai auf die Kirchengemeinde zurückführt, antwortete die Kreisverwaltung dem Bericht zufolge, die Infektionskette sei nicht lückenlos aufgeklärt. Die Kirchengemeinde bestreitet beide Darstellungen.



Die gemeldeten Coronavirus-Fälle im Schlachthof Rheda-Wiedenbrück waren nach dem Gottesdienst- und dem Restaurantbesuch der Beschäftigten Mitte Mai stark angestiegen.



Beide Unternehmen reagierten bislang nicht auf Anfragen, heißt es.