Ein Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten wird einem Medienbericht zufolge beschuldigt, in der Ukraine einen Brandanschlag in Auftrag gegeben zu haben.

Wie "t-online.de" und das ARD-Magazin "Kontraste" berichten, richten sich die Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Politikers Frohnmaier. Frohnmaier dementierte die Vorwürfe. Sein Mitarbeiter habe sie auf Nachfrage als "frei erfunden" bezeichnet. Er selbst könne es sich auch nicht vorstellen, dass etwas daran sei. Er halte es für plausibel, dass der mutmaßliche Täter seinen Mitarbeiter falsch beschuldige, um die eigene Position zu verbessern. Man solle abwarten, ob gegen ihn Anklage erhoben werde, habe Frohnmaier ausgeführt: "Dann – aber auch erst dann – würde ich ihn beurlauben, bis endgültig geklärt ist, ob der Vorwurf zutrifft oder eben nicht."



Hintergrund ist den Recherchen zufolge ein Gerichtsverfahren in Polen. Drei Männern werde vorgeworfen, Anfang 2018 in der ukrainischen Stadt Uschhorod einen Brandanschlag auf eine ungarische Einrichtung verübt zu haben, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu belasten. Der Hauptangeklagte Michal P. steht derzeit in Krakau vor Gericht. Er solle Mitglied der polnischen Faschisten-Gruppierung "Falanga" sein, heißt es, die die pro-russischen Rebellen in der Ostukraine unterstütze.