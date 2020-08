Bundeswirtschaftsminister Altmaier plant einem Medienbericht zufolge, die Überbrückungshilfen für den Mittelstand bis Ende des Jahres zu verlängern.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht der CDU-Politiker davon aus, dass kleine und mittelständische Betriebe weiterhin finanzielle Unterstützung benötigen, um die Corona-Krise zu überstehen. Vor allem in der Reisewirtschaft, im Hotel- und Gasststättengewerbe sowie bei Schaustellern sei die Lage ernst. Diese Branchen leiden besonders unter den Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie.



Nach Angaben des Ministeriums hat der Mittelstand bisher rund 38.000 Anträge auf Überbrückungshilfen gestellt - in einem Umfang von mehr als 700 Millionen Euro. Der Bund hat Mittel in Höhe von 25 Milliarden Euro eingeplant, die von den Firmen nicht zurückgezahlt werden müssen. Ziel ist es, Insolvenzen und den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern.