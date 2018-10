Nach dem Mord an der bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa soll ein Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen worden sein.

Wie die bulgarische Zeitung "168 Tschassa" berichtet, handelt es sich dabei um einen polizeibekannten Verbrecher. - Die Leiche der TV-Journalistin war am Wochenende in einem Park am Donauufer im Norden Bulgariens entdeckt worden. Die 30-Jährige war vergewaltigt und erwürgt worden. Sie hatte vor kurzem eine Sendung moderiert, in der es um angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern ging. Es wird über einen Zusammenhang spekuliert.