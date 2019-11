Der Grünen-Politiker Özdemir hat laut einem Medienbericht eine Morddrohung erhalten. Nach Informationen der Funke-Mediengruppe ging im Büro des Bundestagsabgeordneten Ende Oktober eine E-Mail ein, in der es heißt, Özdemir stehe als erster Name auf einer Todesliste. Unterzeichnet sei das Schreiben von einer Gruppe, die sich "Atomwaffen Division Deutschland" nennt.

In den USA gibt es ein rechtsextremistisches Netzwerk namens "Atomwaffen Division". Dem Bericht zufolge gab der Grünen-Politiker die Mail an Bundestagspolizei und Bundeskriminalamt weiter. Özdemir erhält bereits Personenschutz, weil er wegen seiner Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan von türkischen Nationalisten bedroht wurde.