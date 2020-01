Mehrere Musiker und Bands wie Rammstein, Helene Fischer und Marius Müller-Westernhagen verlangen von ihren Plattenfirmen offenbar einen größeren Anteil an den Einnahmen aus dem Streaming.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, haben sich 14 Manager und Anwälte von Künstlern zusammengeschlossen. Die Zeitung zitiert aus einem Schreiben an die Plattenfirmen, wonach die Musiker ihre Interessen künftig gemeinsam vertreten wollen. Das Schreiben ging den Angaben zufolge an die vier führenden Plattenfirmen: Universal, Sony, Warner und die Bertelsmann-Musiksparte BMG. Die Manager der Musiker fordern ein Treffen mit Vertretern der Plattenindustrie. Eine Sprecherin von Warner Music sagte, das Unternehmen würde unter anderem wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken an der Verhandlungsrunde nicht teilnehmen. Von den drei anderen Plattenfirmen erhielt die Zeitung zunächst keine Stellungnahme.