Einem Medienbericht zufolge stehen beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz Mitarbeiter unter Rechtsextremismusverdacht.

Sie sollen auch an der Beobachtung der rechtsextremistischen Szene beteiligt gewesen sein, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Landesinnenministerium in Düsseldorf. Aufgefallen seien die Personen in sozialen Netzwerken und Chats, wo sie Videos mit islam- oder fremdenfeindlicher Konnotation verschickt haben sollen. Drei von vier Verdachtsfällen hätten für ein sogenanntes Observationsteam gearbeitet. Dieses sei inzwischen aufgelöst und das Führungspersonal ausgewechselt worden, heißt es. Bei der vierten Person handelte es sich dem Bericht zufolge um einen Verwaltungssachbearbeiter oder eine -sachbearbeiterin in der Polizeiabteilung des Landesinnenministeriums.



Vor zwei Wochen waren rechtsextreme Chatgruppen mit rund 30 Polizistinnen und Polizisten bei der Landespolizei in NRW aufgedeckt worden.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.