Dem Mann werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und andere schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Trotzdem wurde ein libyscher Milizenführer einem Zeitungsbericht zufolge unbehelligt in Deutschland medizinisch behandelt.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet exklusiv über den Fall von Abderrahim al-Kani. Der Mann habe sich im Januar und Februar dieses Jahres in der Universitätsklinik Bonn behandeln lassen. Als Grund für seinen Aufenthalt wurden der Ausländerbehörde der "Süddeutschen Zeitung" zufolge "Verletzungen durch eine Explosion" genannt. Diese habe er sich bei Kämpfen um die Stadt Msallata Ende Dezember zugezogen. Pikant: Laut dem Zeitungsbericht wurden der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt sowohl über seinen Aufenthalt in Deutschland informiert als auch über die Vorwürfe gegen ihn.

Mit Brüdern Privatarmee gegründet

Der Hintergrund: Al-Kani hatte nach Schilderung des Blatts gemeinsam mit vier Brüdern in der Stadt Tarhuna - 65 Kilometer von Tripolis entfernt - eine Privatarmee aufgebaut und befehligt. Dieser Truppe würden Morde, Folter und Entführungen an der Zivilbevölkerung zur Last gelegt. Auch sollen Angehörige der Miliz bei Angriffen auf die Hauptstadt und andere Orte Wohngebiete beschossen haben. Die fragliche Truppe hatte sich in Libyen an einer Offensive des Kriegsherrn Khalifa Haftar zur Eroberung der Hauptstadt Tripolis beteiligt.

Hinweis an die deutschen Behörden

Wie die Zeitung weiter schreibt, wandte sich die Anklagebehörde beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag schriftlich an die deutschen Behörden, um gegen den Patienten vorzugehen. Es sei um "Optionen und Ermittlungsmöglichkeiten" gegangen. Die deutschen Stellen seien auch darauf hingewiesen worden, dass in Libyen gegen al-Kani ein Haftbefehl des Generalstaatsanwalts der international anerkannten Regierung besteht.

Dann war er wieder weg

Nach SZ-Informationen prüfte der Generalbundesanwalt, ein Verfahren zu eröffnen. Al-Kani sei zur Kontrolle durch die Bundespolizei ausgeschrieben worden. Dennoch konnte er Mitte Februar Deutschland unbehelligt verlassen und nach Libyen zurückkehren.



Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert das Auswärtige Amt mit der Aussage, al-Kani habe 2017 ein deutsches Visum erhalten, allerdings in einem Pass unter anderem Namen. Danach habe er weiter mit einer für die Behandlung einer Krebserkrankung ausgestellten Aufenthaltsgenehmigung einreisen können. Andere beteiligte Behörden, der Internationale Strafgerichtshof und die Universitätsklinik Bonn lehnten laut SZ eine Stellungnahme ab.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.