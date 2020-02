Bundesinnenminister Seehofer plant offenbar die Einrichtung eines unabhängigen Expertenkreises zum Thema Islamfeindlichkeit.

Der CSU-Politiker wolle dazu kommende Woche in einen Dialog mit entsprechenden Organisationen treten, berichtete die Funke-Mediengruppe. Der Expertenkreis sei auf mehrere Jahre angelegt. Er solle Erscheinungsformen von Islamfeindlichkeit analysieren, diese mit Antisemitismus vergleichen und am Ende der Bundesregierung Empfehlungen für Maßnahmen gegen antimuslimischen Hass geben. Zudem wolle sich Seehofer alsbald mit Opfern der Anschläge von Hanau und Halle treffen.



Medienberichten zufolge erreichte rund eine Woche nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf eine Shisha-Bar und einen Kiosk in Hanau ein Hassbrief die örtliche Moschee des Islamverbands Ditib. Darin heiße es unter anderem, der deutsche Mann habe es - Zitat "Idioten wie euch gezeigt".