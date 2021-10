Bewohner ländlicher Regionen in Deutschland sind vor allem mit dem Nahverkehrs-Angebot unzufrieden.

Nur ein Drittel der Menschen finde die Taktung von Bussen und Bahnen sehr gut oder gut. In städtischen Räumen seien es dagegen fast zwei Dritte, berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Befragung im Auftrag des Bundesagrarministeriums. Folglich nutzten in ländlichen Regionen auch mehr als 80 Prozent fürgewöhnlich Autos, Motorräder oder Mopeds zur Fortbewegung, heißt es. Ferner seien nach wie vor Mobilfunkempfang und Internet-Anbindungen als größere Probleme benannt worden. Insgesamt jedoch hielten 71 Prozent der Bundesbürger ländliche Regionen für attraktive Orte zum Leben - in sehr ländlichen Gebieten sogar 81 Prozent. Auch die Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, Schulen oder Ärzten wird den Angaben zufolge von mehr als drei Viertel der Menschen als gut bewertet.



Für die Umfrage wandte sich das Meinungsforschungsinstitut Info den Angaben zufolge im Sommer an 2.594 Menschen ab 16 Jahre.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.