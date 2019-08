Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge gibt es neue Hinweise für eine gezielte Jagd auf Menschen mit Migrationshintergrund bei den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz vor einem Jahr.

Das gehe aus einem vertraulichen Bericht des Landeskriminalamts Sachsen hervor, heißt es. In Chats bekannter Rechtsextremer aus dem Großraum Chemnitz fänden sich zahlreiche Formulierungen und Dialoge, die sich als Verabredungen zu Gewalt gegen Migranten und Prahlereien über eine angeblich erfolgreiche "Jagd" auf Ausländer deuten ließen. Als Beispiel werden Formulierung zitiert wie, es gebe schon "übelst aufs Maul hier", und man habe "Bock", "Kanacken zu boxen". Die Planungen einiger Demonstrationsteilnehmer seien "nicht auf die Durchführung einer friedlichen Demonstration gerichtet", schreibe die Polizei in dem Bericht. An darauffolgenden Tagen sollen die stadtbekannten Rechtsextremen außerdem damit angegeben haben, dass sie tatsächlich erfolgreich Jagd auf vermeintliche Migranten gemacht hätten.



Am 26. August 218 war am Rande des Chemnitzer Stadtfestes Daniel H. erstochen worden. Die Tat hatte rechte Demonstrationen und rassistische Übergriffe ausgelöst. Der Streit um die Frage, ob es dabei "Hetzjagden" gegeben habe, wurde auch zur Zerreißprobe für die Große Koalition aus Union und SPD - und führte letztlich dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Maaßen, seinen Posten verlor. Maaßen hatte Darstellungen über Hetzjagden relativiert.

Friedensgottesdienst im Gedenken an Daniel H.

Vergangene Woche wurde ein 24-jähriger Syrer wegen der Messerattacke zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht Chemnitz sprach ihn wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Die Verteidiger legten kurz nach der Urteilsverkündung Rechtsmittel ein. Es gibt erhebliche Kritik an dem Urteil.



Am Abend wurde mit einem Friedensgottesdienst in der Chemnitzer Stadtkirche St. Jakobi an den gewaltsamen Tod von Daniel H. erinnert. Im Anschluss schlossen sich rund 400 Teilnehmer zu einer Menschenkette um die Stadtkirche und das Rathaus zusammen, um ein Zeichen der Toleranz zu setzen.