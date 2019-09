Im ägyptischen Suez ist die Polizei offenbar erneut gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen.

Am Abend gingen laut der Nachrichtenagentur AFP den zweiten Tag in Folge Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Die Rede ist von rund 200 Teilnehmern. Die Sicherheitskräfte hätten Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition eingesetzt, heißt es. Es soll Verletzte geben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch rief die Behörden zur Zurückhaltung auf.



In Kairo waren gestern rund um den zentralen Tahrir-Platz verstärkt Polizeikräfte im Einsatz. Dort, in Suez und anderen Städten hatte es am Freitag erstmals seit Jahren wieder regierungskritische Proteste gegeben. Die Teilnehmer forderten den Rücktritt von Staatschef al-Sisi. Laut AFP gab es mehr als 70 Festnahmen. Der Initiator der Proteste, der in Spanien lebende Unternehmer Mohamed Ali, rief für Freitag zu Massenkundgebungen auf.