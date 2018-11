Leipzig soll einen neuen Strafsenat des Bundesgerichtshofs erhalten.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, will der Haushaltsausschuss des Bundestages in Kürze darüber entscheiden. Zudem solle in Karlsruhe ein neuer Zivilsenat eingerichtet werden, hieß es weiter.



1997 war bereits der Fünfte Senat des BGH von Berlin nach Leipzig gezogen. Dieser Schritt war nach einer Empfehlung der Föderalismus-Kommission beschlossen worden. Damit sollten wichtige Bundeseinrichtungen in den ostdeutchen Ländern angesiedelt werden. Außerdem ist Leipzig Sitz des Bundesverwaltungsgerichts.