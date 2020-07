Einige wenige Landkreise in Deutschland fungieren als Drehscheibe für Tiertransporte ins Nicht-EU-Ausland.

Das haben Recherchen des rbb und des ARD-Mittagsmagazin ergeben. Demnach waren neun der rund 400 Landkreise und Städte bundesweit für rund 97 Prozent aller Exporte in sogenannte "Tierschutz-Hochrisiko-Staaten" verantwortlich.



Angeführt wird die Exportstatistik vom Landkreis Emsland (7.197 Rinder). Dahinter folgen unter anderem Teltow-Fläming, Prignitz und Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg, sowie Steinfurt und Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Ausgewertet wurde der Zeitraum von Januar 2019 bis Februar 2020. In diesem guten Jahr wurden aus den betreffenden Landkreisen insgesamt 33.440 Rinder verschickt.



Ziel der Exporte waren Länder in Nordafrika (Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien) in Zentralasien (Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan) und im Nahen Osten (Irak, Iran, Libanon, Türkei). Dort und auf den Routen dahin drohen den Tieren regelmäßig Verstöße gegen das Tierwohl, monieren Experten wie der Bundesverband der beamteten Tierärzte.

Behörden weisen Vorwürfe zurück

Alle Landkreise, die auf die Fragen der Medien antworteten, wiesen den Vorwurf zurück, Transporte genehmigt zu haben, auf denen das Tierwohl beim Transport absehbar gefährdet gewesen sei. Alle abgefertigten Exporte seien vorab gründlich geprüft worden und hätten aufgrund der gemachten Angaben genehmigt werden müssen.



Der Europäische Gerichtshof hatte 2015 entschieden, dass die EU-Tierschutzverordnung auch für den Transport lebender Tiere ins Nicht-EU-Ausland gilt. Während des Transports müssen daher Auslauf- und Ruhezeiten für die Tiere gewährleistet sein. Die zuständigen Tierärzte in den Landkreisen müssen die Transporte genehmigen und vorab prüfen, ob die entsprechenden Standards eingehalten werden können. Tierschützer melden dahingehend immer wieder Zweifel an.

Brandenburg fordert bundesweite Regelung

Drei Bundesländer (Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein) genehmigen Tiertransporte in 17 Risikostaaten grundsätzlich nicht. Eine Umfrage des Rechercheteams von rbb und ARD-Mittagsmagazin unter allen Veterinärämtern der drei Bundesländer ergab aber, dass zwei Drittel dieser Veterinärämter bereits Exporte über ein anderes Bundesland in einen Nicht-EU-Staat registriert haben. Insgesamt waren rund 6.000 Rinder über einen innerdeutschen Umweg in ein Nicht-EU-Land gelangt.



Auch Brandenburg fungiert offenbar als solch eine Drehscheibe. Die dortige Staatssekretärin im für Tierschutz zuständigen Ministerium für Verbraucherschutz, Anna Meyer-Stuffer, bekräftigte gegenüber der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" die Absicht der Landesregierung, „das Tierleid auf langen Transportwegen in Drittstaaten einzudämmen. Das Land stehe in Konktakt mit dem Bundes-Agrarministerium und „setze auf eine schnellstmögliche bundeseinheitliche Lösung. Wenn andere Bundesländer ihre Zuchtrinder über Brandenburg abfertigen ließen, liege es auf der Hand, einheitlich vorzugehen.