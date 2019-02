Die Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, Gebauer, hat wegen der Schülerdemos für mehr Klimaschutz eine Notiz an alle Schulen geschickt.

Wie Journalisten des WDR berichten, mahnt die FDP-Politikerin darin die Schulpflicht an. Andernfalls drohten zwangsweise Zuführungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren und im schlimmsten Fall Schulverweise, heiße es.



Gestern hatte Niedersachsens Ministerpräsident Weil Unterstützung für die freitäglichen Schülerdemos geäußert. Er finde es ausdrücklich richtig und könne gut es nachvollziehen, dass junge Leute sich größte Sorgen wegen des Klimawandels machten, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit Vertretern der Schüler, die die Proteste in Hannover organisieren. Gleiches gelte für ihre Unzufriedenheit damit, was bislang geschehen sei.



Die Eindrücke der Schüler von dem Gespräch waren unterschiedlich. Weil habe die Kritikpunkte gut nachvollziehen können, sagte die 17-jährige Lou Franka Töllner. Daniel Braun, 18 Jahre, resümierte, leider habe man von Weil wenig konkrete Vorschläge für Lösungen in Niedersachsen gehört.