Bei den Asylbescheiden der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hat es - anders als ursprünglich berichtet - offenbar nur wenige größere Verstöße gegeben.

Die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtet, von mehr als 18.000 positiven Bescheiden seit dem Jahr 2000 habe es in 165 Fällen ein grobes Hinwegsetzen über Vorgaben gegeben. Das Blatt beruft sich auf den bislang vertraulichen Abschlussbericht des Bundesamtes.



Die Bremer Außenstelle war im Frühjahr massiv in die Kritik geraten. Damals hieß es, in rund 1.200 Fällen sei zu Unrecht Asyl gewährt worden. Zweifel daran kamen schon früher auf.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit den angeblich regelwidrig erteilten Asylbescheiden gegen die frühere Leiterin des Büros in Bremen. Bundesinnenminister Seehofer kündigte in der Folge - auch wegen der öffentlichen Debatte - tiefgreifende Reformen im Bundesamt an.