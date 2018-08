Die Prüfung der Asylanträge, die von der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bewilligt worden waren, hat offenbar nur wenige nennenswerte Verstöße ergeben.

Von mehr als 18.000 positiven Bescheiden seit dem Jahr 2000 habe es nur in 165 Fällen ein grobes Hinwegsetzen über Vorgaben gegeben, berichtet die "Bild am Sonntag". Sie beruft sich auf den bislang vertraulichen Abschlussbericht des Bamf. Die Bremer Außenstelle war im Frühjahr massiv in die Kritik geraten. Es hieß damals, in rund 1.200 Fällen seien unrechtmäßige Asylbescheide möglicherweise bewusst positiv beschieden worden. Auch als Konsequenz aus der öffentlichen Empörung hierüber hatte Bundesinnenminister Seehofer tiefgreifende Reformen beim Bamf angestoßen.