Die Spitzenposten bei der Bundeswehr sind 30 Jahre nach dem Fall der Mauer noch überwiegend mit Westdeutschen besetzt.

213 Generäle seien in den alten Bundesländern geboren, nur zwei in den neuen, berichtete die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Im Ministerium selbst stammten von 181 Referatsleitern lediglich zehn aus Ostdeutschland. Das entspreche 5,5 Prozent, bei einem Anteil von rund 17 Prozent an der Gesamtbevölkerung.



Der Beauftragte der Linken-Bundestagsfraktion für "Ostdeutschland, Höhn, warf der Bundesregierung vor, für diese - Zitat - inakzeptablen Missverhältnisse verantwortlich zu sein. Dass sie bei diesen Zuständen von einer Armee der Einheit spreche, klinge schon fast wie Spott.