Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Österreich ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Seit 2014 habe sie sich mehr als verdoppelt, sagte die Europaministerin und Antisemitismus-Beauftragte der Regierung, Edtstadler der Zeitung "Die Welt". Sie kündigte eine neue Strategie im Kampf gegen Judenfeindschaft an. Zudem sollen jüdische Gemeinden mit vier Millionen Euro im Jahr gefördert werden. Die ÖVP-Politikerin führte aus, niemand solle vergessen, dass man in einem Europa lebe, dessen Kultur christlich-jüdisch geprägt sei.



Zuvor hatte Edtstadler eine europaweite Registrierung von Imamen gefordert. Im Kampf gegen den sogenannten "politischen Islam" solle man nach dem Vorbild Österreichs ein europäisches Imame-Verzeichnis erstellen. Die meisten Imame ziehen durch die EU-Länder. Da müssten die Sicherheitsbehörden Bescheid wissen, wer gerade in welcher Moschee was predige.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.