Dabei gehe es beispielsweise um die Schwerpunkte Wirtschafts- und Finanzpolitik, sagte Bundeskanzler Nehammer der Tageszeitung "Die Welt". Die Regierungen in Berlin und Wien sollten in Brüssel klar machen, dass eine permanente Schuldenunion nicht gewollt sei, so der ÖVP-Politiker. Beide Staaten sollten sich gemeinsam dafür einsetzen, dass die Aufnahme von Schulden durch die EU-Kommission als Antwort auf eine außergewöhnliche Krise durch die Corona-Pandemie einmalig bleiben müsse. Sie dürfe nicht zum Einfallstor für noch mehr gemeinsame Schulden und noch mehr gemeinsame Haftung werden, so Nehammer.

Um die EU-Coronahilfen in Höhe von rund 750 Milliarden Euro finanzieren zu können, verschuldete sich die EU-Kommission in diesem Jahr erstmalig am Kapitalmarkt. Falls ein Mitgliedstaat seine Schulden nicht zurückzahlen kann, müssen die restlichen Mitglieder der Währungsunion einspringen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.