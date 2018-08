In Österreich will die Regierung den Dachverband der schlagenden Schülerverbindungen und Burschenschaften weiterhin mit Bundesmitteln fördern.

Wie die Zeitung "Der Standard" berichtet, sollen in diesem Jahr 40.000 Euro aus der Bundesjugendförderung an den Österreichischen Pennäler Ring (ÖPR) fließen. Das gehe aus einer parlamentarischen Anfrage der Parteien Neos und Liste Pilz hervor. Der Liste Pilz-Abgeordnete Noll befürchtete, dass so rechtsextreme Aktivitäten mit Steuergeldern unterstützt würden. Der ÖPR war auch in früheren Jahren gefördert worden. Anfang 2018 geriet dessen inzwischen suspendiertes Mitglied Germania in die Schlagzeilen, weil in deren Regalen ein Liederbuch lag, in dem zum Judenmord aufgerufen wurde und das die NS-Zeit verherrlicht hat.



Die Förderung der ÖPR steht auch in der Kritik, weil manche deren Aktivitäten im Widerspruch zum Jugendförderungsgesetz gehen. Zu den Grundsätzen des ÖPR das auch pennale Fechten.