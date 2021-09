Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat einem Medienbericht zufolge seine Ermittlungen wegen Rechtsextremismus bei der Bundeswehr-Spezialeinheit KSK ausgeweitet.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sind ein Offizier und ein Unteroffizier in den Fokus geraten. Einer soll demnach die schwarz-weiß-rote Reichsflagge gehisst haben, die rechtsextreme Reichsbürger verwenden, um ihre Verachtung und Ablehnung für die Bundesrepublik Deutschland zu demonstrieren. Der zweite Verdächtige soll laut dem Blatt Teil einer rechtsradikalen Chatgruppe gewesen sein. Er habe sich dort über den sogenannten "Tag X" ausgetauscht, heißt es weiter. Die Formulierung "Tag X" gelte als Codewort für den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung und die Machtübernahme durch rechtsextreme Gruppen.



Im Frühjahr hatte der Zwischenbericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Zorn, ergeben, dass etwa 50 Soldaten des Kommandos Spezialkräfte seit 2017 wegen des Verdachts rechtsextremistischer Aktivitäten ins Visier des Militärgeheimdienstes geraten waren. Davon wurden fünf Soldaten aus der Bundeswehr entlassen, 16 weitere wurden versetzt oder haben das KSK verlassen.



Die im baden-württembergischen Calw stationierte Elitetruppe hatte seit 2017 immer wieder mit rechtsextremistischen Vorfällen Schlagzeilen gemacht. Alles begann im April 2017 mit einer Abschiedsparty für einen KSK-Kommandeur, bei der mit Schweineköpfen geworfen, Rechtsrock gespielt und der Hitlergruß gezeigt worden sein soll. Im Mai 2020 wurde dann auf dem Grundstück eines KSK-Soldaten in Sachsen ein Waffenversteck mit Munition und Sprengstoff von der Polizei ausgehoben. Daraufhin ließ Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) ein Reformkonzept für die Truppe erarbeiten und versprach, hart gegen Rechtsextremismus durchzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.