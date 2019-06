Gut viereinhalb Jahre nach seinen Börsengang gibt es beim Startup-Förderer "Rocket Internet" offenbar Überlegungen über einen Rückzug von der Börse.

Die Vorbereitungen für eine Privatisierung liefen, im Aufsichtsrat sei bereits über das Projekt gesprochen worden, berichtet das "Manager Magazin". Rocket-Chef Oliver Samwer glaube, dass er fern der Börse wieder ungestörter als Investor agieren könne. Mehrere Personen arbeiteten derzeit Möglichkeiten für einen Börsenrückzug aus. Die liquiden Mittel lägen bei 3,6 Milliarden Euro. Als wahrscheinlichste Option gelte ein Aktienrückkauf, an dessen Ende Samwer mindestens 75 Prozent der Anteile halten sollte. Das Unternehmen wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.



Börsianer nahmen die Nachrichten positiv auf: Die Rocket-Aktie legte fast acht Prozent zu auf 25,98 Euro und war damit einer der Spitzenreiter im Nebenwerte-Index MDax. Insgesamt ist die bisherige Entwicklung an der Börse aber eine Enttäuschung: Zum Debüt im Oktober 2014 hatte der Ausgabepreis bei 42,50 Euro gelegen.



Rocket Internet versteht sich zum einen als eine Art Inkubator, der ganz jungen Startups mit Geld und Wissen unter die Arme greift, und zum anderen als Investor in bereits größere Firmen. Einige davon haben in den vergangenen Jahren ebenfalls den Sprung an die Börse geschafft, etwa der Essenslieferdienst Delivery Hero oder der Kochbox-Versender HelloFresh. Der Online-Modehändler Global Fashion Group steht gerade in den Startlöchern. 2008 grüpndeten David Schneider und Robert Gentz in Berlin den Mode-Versandhandel Zalando mit dem Investorenkapital von Oliver Samwer und dessen beiden Brüdern Marc und Alexander.