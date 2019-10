Die Pläne der Bundesregierung für eine europäische Plattform zur Speicherung von Daten im Netz nehmen Gestalt an.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, hat Wirtschaftsminister Altmaier die Unterstützung mehrerer deutscher Großunternehmen erhalten. Darunter seien etwa die Deutsche Bank, die Telekom und der Softwarekonzern SAP. Ziel sei es, die Kapazitäten der Computerserver vieler Unternehmen sicher miteinander zu vernetzen. Das Konzept mit dem Namen "Gaia-X" soll auf einem sogenannten Digitalgipfel am kommenden Dienstag vorgestellt werden. Bislang speichern und verarbeiten europäischen Unternehmen ihre Daten oft in den sogenannten Clouds amerikanischer oder chinesischer Anbieter.



Mit dem zunehmenden Einsatz von selbstlernenden Programmen, künstlicher Intelligenz und großen Datenmengen spielen Datenclouds eine immer wichtiger Rolle in der Wirtschaft.