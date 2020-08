Der Autohersteller Porsche prüft einem Medienbericht zufolge einen Manipulations-Verdacht an Benzinmotoren.

Es sollen illegale Veränderungen an Hard- und Software vorgenommen worden sein - und zwar, nachdem das Kraftfahrt-Bundesamt KBA die sogenannte Zulassungs-Typisierung bereits genehmigt hatte, berichtet die "Bild am Sonntag". Dabei gehe es nicht nur um Abgasanlagen, sondern auch um Motorkomponenten.



Porsche habe den Verdacht der KBA und der zuständigen Staatsanwaltschaft in Stuttgart selbst mitgeteilt. Außerdem seien Behörden in den USA unterrichtet worden. Ersten Informationen des Autoherstellers zufolge handelt es sich um Fahrzeuge, die bereits vor einigen Jahren produziert worden seien. Es gebe keine Belege dafür, dass Fahrzeuge in der laufenden Produktion betroffen seien.