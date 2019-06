Gegen mehrere deutsche Politiker hat es Morddrohungen vermutlich von rechtsextremer Seite gegeben.

Zwei von ihnen richten sich gegen Personen, die in der Vergangenheit bereits tätlich angegriffen wurden: Die Polizei in Köln bestätigte eine Morddrohung gegen die dortige Oberbürgermeisterin Reker. Das Schreiben sei nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke eingegangen. Der Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Hollstein, erklärte, er habe bereits wiederholt Drohungen und zuletzt erst eine am Dienstag erhalten. Weiter hieß es, das Landeskriminalamt Berlin habe die Ermittlungen übernommen, da es bundesweit vergleichbare Morddrohungen gegen Politiker gegeben habe.



Sowohl Reker als auch Hollstein waren in den vergangenen Jahren mit Messern angegriffen und verletzt worden.