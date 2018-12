Die Aufdeckung einer Gruppe mutmaßlich rechtsextremer Polizisten in Frankfurt am Main zieht womöglich weitere Kreise.

Wie die Frankfurter Neue Presse berichtet, stehen die Beschuldigten auch im Verdacht, die Rechtsanwälten Seda Başay-Yıldız bedroht zu haben. Die türkisch-stämmige Frau, die unter anderem Nebenklage-Vertreterin im NSU-Prozess war, hatte demnach bereits Anfang August eine Anzeige bei der Polizei gestellt. Sie habe ein Fax mit massiven Beleidigungen bekommen, heißt es. Zudem sei darin die Drohung formuliert gewesen, dass man ihre zweijährige Tochter - so wörtlich - abschlachten werde. Unterzeichnet war das Fax den Angaben zufolge mit "NSU 2.0".



Da einige Details in dem Schreiben der Öffentlichkeit nicht bekannt gewesen seien können, habe sie sich an die Polizei gewandt. Die Ermittlung des Staatsschutzes hätten schließlich in die eigenen Reihen geführt, heißt es. Auf einem Polizeicomputer der Innenstadtwache seien die Melderegister-Einträge von Başay-Yıldız abgerufen worden. Danach sei es auch zu Hausdurchsuchungen bei mehreren Beamten gekommen. Aus taktischen Grünen habe die Staatsanwaltschaft dem Blatt jedoch nicht bestätigen wollen, ob sich die Ermittlungen gegen die bereits beschuldigten Beamten richteten oder gegen weitere Personen.

Hetze gegen Flüchtlinge und Behinderte

Nach eigenen Angaben ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen mehrere Polizisten, die in einem Gruppenchat rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben sollen. Dabei geht um Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Frankfurts Polizeipräsident Bereswill sagte dem Hessischen Rundfunk, es seien Hakenkreuze, Hitler-Bilder und Ähnliches gewesen. Er sprach davon, dass sie verschickt worden seien. Zudem seien Textnachrichten sichergestellt worden, die sich unter anderem gegen Flüchtlinge und Behinderte gerichtet hätten.



Die Pressestelle des Frankfurter Polizeipräsidiums teilte mit, betroffen seien fünf Beamte. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe seien sie ihrer Dienstgeschäfte enthoben worden. Laut einem Bericht der FAZ waren die Aktivitäten der Beamten durch Zufall aufgefallen: Mitarbeiter des Staatsschutzes seien bei Ermittlungen gegen Rechtsextremisten auf ihre eigenen Kollegen gestoßen, hieß es. Die Arbeitsplätze der Beamten seien daraufhin durchsucht, Handys und Festplatten sichergestellt worden.

"Unfassbar" - Solidaritätsbekundungen von Kollegen

Die Anwältin bekam via Twitter Solidaritätsbekundungen von ihrem Kollegen Mehmet Daimagüler. "Du bist nicht allein", schrieb er. Der frühere Bundestagsabgeordnete Memet Kilic nannte es unfassbar, dass "gleich fünf rechtsradikale Polizei-Beamte" als NSU 2.0 "Mordrohungen" gegen die Tochter verschickt hätten.

‏