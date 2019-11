Rechtsextremisten haben einem Medienbericht zufolge neben Grünen-Politiker Özdemir auch Bundestagsvizepräsidentin Roth mit dem Tod bedroht.

Nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe handelt es sich um Drohschreiben, die per E-Mail von einer Gruppe namens "Atomwaffen Division Deutschland" verschickt wurden. Die Gruppe in den USA gilt als extrem gewaltbereit. Özdemir habe das Bundeskriminalamt informiert. Anders als frühere Drohungen nehme der ehemalige Grünen-Chef diese wegen der Wortwahl sehr ernst, heißt es in dem Bericht. Das BKA wollte sich nicht im Einzelnen zu der Bedrohungslage äußern. Özdemir erhält bereits Personenschutz, weil er wegen seiner Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan von türkischen Nationalisten bedroht wurde.