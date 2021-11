Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf eine Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Jahr einstellen. Nach offizieller Schätzung sollen sie im Juli in Westdeutschland um 5,2 Prozent und im Osten um 5,9 Prozent steigen, wie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2021 hervorgeht.

Damit dürften die Bezüge in Westdeutschland so stark steigen wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Die Deutsche Rentenversicherung will die Öffentlichkeit morgen über die erwartete Anpassung und ihre Finanzlage informieren. Zur endgültigen Einschätzung der Rentenfinanzen müssen allerdings noch die Ergebnisse der Steuerschätzung abgewartet werden.

