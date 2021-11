Die Renten in Deutschland könnten im kommenden Jahr um mehr als fünf Prozent steigen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf den Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2021. Der offiziellen Schätzung zufolge sollen die Rentenbezüge demnach im kommenden Juli in Westdeutschland um 5,2 Prozent und in Ostdeutschland um 5,9 Prozent angehoben werden.

Auch 2023 gibt es nach aktueller Schätzung eine Erhöhung der Bezüge auf ähnlichem Niveau. In diesem Jahr gab es - bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie - in Westdeutschland keine Erhöhung, in Ostdeutschland ein Plus von 0,72 Prozent.



Heute will die Deutsche Rentenversicherung die Öffentlichkeit offiziell über die erwartete Rentenanpassung und ihre Finanzlage informieren. Zur endgültigen Einschätzung werden jedoch die Ergebnisse der Steuerschätzung kommende Woche abgewartet.

