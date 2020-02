Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission kommt in den Gesprächen über einen Generationenvertrag für die Zeit nach 2025 nicht voran.

Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ist eine Einigung in dem Gremium nicht in Sicht, obwohl am 10. März der Abschlussbericht vorgelegt werden soll. Der Münchner Wirtschaftsprofessor Börsch-Supan kritisierte, dass zu viele "rentenpolitische Denkverbote" den Spielraum der Kommission einengten. Er bezog sich damit unter anderem auf die Vorgabe, nichts am Renteneintrittsalter zu ändern, das bis 2031 auf 67 Jahre steigen soll.



Ein neuer Generationenvertrag ist notwendig, weil die Finanzreserven der Rentenversicherung voraussichtlich bis 2025 aufgebraucht sein werden.



In der Rentenkommission sitzen Vertreter aus Politik und Wissenschaft, von Arbeitgebern und Gewerkschaften.