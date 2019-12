Die Bundesregierung will den Betreibern von Kohlekraftwerken nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters entgegenkommen.

Wenn Kohlekraftwerke vom Markt genommen würden, sollten die Betreiber die CO2-Verschmutzungszertifikate behalten dürfen, hieß es. Damit verzichte die Bundesregierung auf Einnahmen. Die Regelung werde auch als Signal an die Energieversorger gesehen, mit denen sich die Regierung in Verhandlungen befinde. In Deutschland soll spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden.