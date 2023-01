US-Regierung

US-Präsident Biden steht wegen des Funds von Unterlagen höchster Geheimhaltungsstufe in der Kritik. (IMAGO / ZUMA Wire / Chris Kleponis)

Etwa die Hälfte der Regierungsunterlagen sei Material der höchsten Geheimhaltungsstufe, berichtet der US-Fernsehsender CBS. Diese seien in privaten Büroräumen Bidens in Washington gefunden worden. Die übrigen Dokumente seien in der Garage von Bidens Privathaus im Bundesstaat Delaware entdeckt worden.

Verschiedenen Berichten zufolge sind die Unterlagen bereits Anfang November beziehungsweise kurz vor Weihnachten gefunden worden. Das Weiße Haus legte einige davon aber erst vor wenigen Tagen offen, nachdem Medien darüber berichtet hatten. Biden und seine Regierung stehen deshalb in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.