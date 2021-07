Staatliche russische Hacker sind laut einem Medienbericht in Computersysteme der Republikanischen Partei in den USA eingedrungen.

Laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg gehören die mutmaßlichen Hacker einer Gruppe namens APT 29 oder Cozy Bear an, die Verbindungen zum russischen Auslandsgeheimdienst unterhält. Von der Hackerattacke ist demnach das Republican National Committee betroffen, das als Organisationseinheit etwa für die Koordinierung von Wahlkämpfen, Parteitagen und Spendenaktionen zuständig ist. Ob Daten abgerufen oder entwendet wurden, ist noch unklar. Ein Sprecher des Republikanischen Nationalkomitees wies die Darstellung zurück, Hacker seien in die Systeme eingedrungen.



US-Präsident Biden hatte seinen russischen Amtskollegen Putin bei ihrem Treffen vor drei Wochen in Genf explizit vor Hackerangriffen auf amerikanische Ziele gewarnt.

