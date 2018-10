Saudi-Arabien hat nach einem Bericht der "Washington Post" seit längerem geplant, den regimekritischen Journalisten Khashoggi festzunehmen.

Khashoggi verschwand vor einer Woche, als er das saudische Konsulat in Istanbul aufsuchte. Die Türkei geht von Mord aus, Saudi-Arabien bestreitet das und gibt an, er habe das Konsulat wieder verlassen.



Die "Washington Post" schreibt nun, der saudische Kronprinz bin Salman habe angeordnet, den Journalisten nach Saudi-Arabien zu locken und festzusetzen. Khashoggi lebte zuletzt in den USA, die Zeitung beruft sich auf Informationen der US-Geheimdienste. Demnach sollen Khashoggi Schutz und ein hochrangiger Posten in der Regierung angeboten worden sein. Der Journalist sei aber misstrauisch gewesen.