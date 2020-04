Die Schauspielerin, Autorin und Politikerin Barbara Rütting ist tot.

Sie starb nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur bereits am Samstag im Alter von 92 Jahren in Marktheidenfeld. Rütting spielte von den 1950er Jahren an in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen; unter anderem spielte sie die "Geierwally" im gleichnamigen Film von 1956. Außerdem setzte sie sich für Umweltschutz sowie Menschenrechte und Tierrechte ein. Für die Grünen zog Rütting im Jahr 2003 in den Bayerischen Landtag ein. Erfolgreich war sie auch als Autorin - unter anderem mit Kochbüchern.