Bundesfinanzminister Scholz plant einem Medienbericht zufolge ein Konjunkturprogramm im Umfang von 50 Milliarden Euro.

Dafür wolle der SPD-Politiker auf die Asylrücklage des Bundes zurückgreifen, berichtet "Der Spiegel". Das Finanzministerium äußerte sich dazu nicht. Scholz hatte gestern gesagt, er halte ein Konjunkturprogramm für nötig, sobald sich die Corona-Krise abgeschwächt habe. Der Bundestag hat bereits einen Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro beschlossen.



Bundesinnenminister Seehofer erwägt ebenfalls laut "Spiegel" die Ausweitung der Grenzkontrollen und eine Quarantänepflicht für Flugreisende. Entsprechende Vorschläge wolle der CSU-Politiker am Montag seinen Ministerkollegen im Corona-Kabinett unterbreiten, hieß es unter Berufung auf Regierungskreise. Künftig sollen demnach auch Einreisende aus Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden nur bei einem triftigen Grund nach Deutschland kommen. Der nordrhein-westfälische Europaminister Holthoff-Pförtner sprach sich derweil gegen etwaige Grenzschließungen aus. Gerade in diesen Tagen seien offene Grenzen besonders wichtig, um Lieferketten und Versorgungsströme sicherzustellen. Zugleich rief der CDU-Politiker zum Verzicht auf Osterurlaube auf - etwa in den Niederlanden oder Belgien.