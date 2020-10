Deutsche Sicherheitsbehörden haben laut einem Medienbericht vor der tödlichen Messerattacke in Dresden Anfang des Monats Warnungen vor dem mutmaßlichen Attentäter erhalten.

Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung warnte ein ausländischer Geheimdienst bereits im August 2019, dass der Mann möglicherweise in die Planung eines Terroranschlags verwickelt sei. Der deutsche Auslandsnachrichtendienst BND habe diese Information aber nicht an den Verfassungsschutz oder die sächsischen Landesbehörden weitergegeben.



Der sächsische Verfassungsschutz hatte den 20-Jährigen allerdings bereits seit längerem als radikalen Islamisten geführt und nach eigenen Angaben noch am Tag des Angriffs observiert.



Der mutmaßliche Täter - ein junger Syrer - hatte am 4. Oktober in der Dresdner Innenstadt zwei Männer mit dem Messer angegriffen und einen von ihnen getötet. Die Ermittler vermuten ein islamistisches Motiv.

