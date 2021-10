In der SPD zeichnet sich offenbar eine Zustimmung zur Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr ab.

Dies berichtet das Internet-Magazin "The Pioneer" unter Berufung auf den Beschluss einer Projektgruppe der Partei zu dem Thema. Darin heißt es demnach, eine Bewaffnung von Drohnen sei in Erwägung zu ziehen. Der Beschluss werde nun dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt, so das Magazin. Eine Annahme gelte als wahrscheinlich.



Die SPD-Bundestagsfraktion hatte im vergangenen Dezember eine Entscheidung des Parlaments über eine Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen blockiert und zur Begründung auf parteiinternen Diskussionsbedarf verwiesen. Die Drohnen sollen vor allem dem Schutz deutscher Soldaten in Auslandseinsätzen dienen.

