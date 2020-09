Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für eine Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dies sei ein guter und tragfähiger Kompromiss. Die Pläne seien geeignet, die aktuelle Blockade für ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten in der Asyl- und Migrationspolitik aufzulösen. Landsberg befürwortet besonders die Stärkung des EU-weiten Grenzschutzes und die geplanten Rückführungsmaßnahmen. Es sei richtig, dass Identitäts- und Sicherheitsprüfungen von Flüchtlingen und Migranten in den EU-Grenzstaaten vorgenommen werden sollten, bevor die Menschen auf andere Länder und Kommunen weiterverteilt würden.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte zudem angekündigt, jeden Mitgliedstaat in die Pflicht zu nehmen, einen Beitrag in der Asylpolitik zu leisten. Jedoch die Regierungen selbst entscheiden können, ob sie sich durch die Aufnahme von Hilfesuchenden oder finanziell beteiligen.

