Der Deutsche Städte- und Gemeindebund drängt angesichts der geplanten Entlastungen im Pflegebereich auf Ausgleichszahlungen des Bundes.

Auch hier müsse der Grundsatz gelten, wer bestellt, der bezahlt, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Passauer Neuen Presse". Die Schätzung der Bundesregierung von 300 Millionen Euro zusätzlicher Kosten pro Jahr sei falsch. Man müsse mittelfristig von mehr als einer Milliarde ausgehen.



Die Große Koalition will Menschen, deren Eltern im Pflegeheim betreut werden, finanziell entlasten. Der Bundestag hatte gestern in erster Lesung darüber beraten. Demnach sollen sich Kinder erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro an den Pflegeheim-Kosten für ihre Eltern beteiligen müssen. Zudem sollen Eltern volljähriger Kinder mit Behinderung unterstützt werden.