Deutsche China-Strategie

Das legt ein erster Entwurf des Auswärtigen Amtes nahe, aus dem das Magazin " Der Spiegel " zitiert. So soll bei der künftigen Ausgestaltung der Wirtschaftsbeziehungen die Einhaltung der Menschenrechte -Zitat- maßgeblich sein. In dem Strategiepapier wird konkret die Situation der Menschen in der Provinz Xinjiang und in Tibet angesprochen. Strenge Maßstäbe sollten bei Investitionsgarantien angelegt werden. Die Rede ist von höchstens drei Milliarden Euro pro Unternehmen und Land. Angedacht wird zudem eine vertiefte Prüfung hinsichtlich Umweltkriterien, Sozialstandards oder der Vermeidung von Zwangsarbeit in Lieferketten. Auch bei der Vergabe von Krediten für das Exportgeschäft sollten die Maßstäbe verschärft werden.