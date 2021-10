In der Debatte um eine Legalisierung von Cannabis haben sich Suchtmediziner für einen Verkauf in lizenzierten Geschäften ausgesprochen.

Mit einer kontrollierten Freigabe könne der illegale Handel eingedämmt werden, bei dem der Stoff oft mit synthetischen Drogen, Opiaten oder Heroin versetzt sei, sagte der Vorsitzende der Ostdeutschen Arbeitsgemeinschaft Suchtmedizin, Jeschke, der "Mitteldeutschen Zeitung". Beim Verkauf in lizenzierten Geschäften sei auch fachkundige Beratung nötig. Auch der Jugendschutz müsse gewährleistet sein.



Vor dem Hintergrund der Sondierungsgespräche für eine mögliche Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte die Debatte über eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. FDP und Grüne sind für eine Legalisierung von Cannabis und einen "Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften". Die SPD hingegen befürwortet eine "regulierte Abgabe" an Erwachsene zunächst in Modellprojekten, die von Präventions- und Beratungsangeboten begleitet werden.

