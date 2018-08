Bei der "Tageszeitung" in Berlin bereitet man sich offenbar auf die Abschaffung der werktäglichen Druckausgabe vor.

Das berichtet der Mediendienst "turi2". Das Zeitalter der gedruckten Zeitung sei zu Ende, der Journalismus lebe im Netz weiter, wird Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch zitiert. Er habe sich mit diesen Worten an die Mitglieder der "taz"-Genossenschaft gewandt. Er rief die Genossen demnach auf, Ideen für die Zeit des Übergangs zu entwickeln. Früher schon hatte Ruch das Ende der Tageszeitungen auf Papier vorhergesagt.



Die "taz" hat unter vielen Journalisten auch wegen ihrer Ersten Seite eine Art Kultstatus. In der Vergangenheit haben die Blattmacher in Berlin immer wieder mit ungewöhnlichen, humorvollen und teils absurden Titelseiten auf Themen aufmerksam gemacht.