Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat im Streit über Redefreiheit offenbar seine Mitgliedschaft in der SPD zu Disposition gestellt.

Wie der "Tagesspiegel" berichtete, hat der 77-Jährige einen entsprechenden Brief an Parteichefin Saskia Esken gerichtet. Darin bitte er darum, ihm öffentlich mitzuteilen, ob sein "Bleiben in der gemeinsamen Partei weiterhin wünschenswert oder eher schädlich" sei, heißt es. Er selbst habe Zweifel an einem Verbleib, wenn sich zwei Mitglieder der Parteiführung von ihm distanzierten. Hintergrund soll eine Einladung zu einer parteiinternen Diskussion sein, die durch Esken und deren Stellvertreter Kevin Kühnert erfolgt ist. Beide würden sich in der Einladung "beschämt" über einige nicht genannte SPD-Vertreter mit einem "rückwärtsgewandten Bild" von der Partei äußern, heißt es. Davon fühlte sich Thierse anscheinend angesprochen.



Zuvor hatte es Kritik an ihm gegeben. Hintergrund sind ein Interview im Deutschlandfunk und einen Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen". Thierse hatte darin bestimmte Entwicklungen in identitätspolitischen Debatten über Rassismus und Gender kritisiert. Es gebe "Radikalisierungen des Diskurses, die eher die Konfrontation verschärfen" und "das Leben von Gemeinsamkeiten erschweren", sagte er. Der frühere Spitzenpolitiker kritisiere zwar auch identitätspolitische Diskurse von rechts, doch sehe er in den Diskursen von links ein Erstarken der "Cancel-Culture". Damit ist ein öffentliches Anprangern von Einzelnen oder Institutionen nach Aussagen oder Taten gemeint, die die Kritiker als diskriminierend oder als anderweitiges Fehlverhalten werten. Thierse hält dies für "demokratiefeindlich". Der SPD-Mann sieht zudem die Umbenennung von umstrittenen Straßennamen kritisch, und verteidigt "Blackfacing" als "elementaren Teil von Kulturgeschichte". Von Blackfacing spricht man, wenn sich Weiße schminken, um Schwarze darzustellen; Kritiker sehen darin eine stereotype Darstellung und Degradierung von Hautfarbe zur Verkleidung. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erntete er dafür viel Kritik. Schon früher hatte sich Kritik an ihm aufgebaut wegen seiner ablehnenden Haltung zur gendergerechten Sprache.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.