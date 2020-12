Auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow wendet sich offenbar gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Weihnachten und Silvester.

Wegen der aktuellen Entwicklung sei ein anderes Vorgehen nicht möglich, erklärte der Linke-Politiker nach Angaben der Funke-Mediengruppe. Abschließend werde das Kabinett am Dienstag darüber befinden. Gestern hatte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bas, betont, sollten die Zahlen bis zum 20. Dezember so hoch wie jetzt bleiben, dürften die Auflagen über die Feiertage nicht gelockert werden. Der saarländische Ministerpräsident Hans plädierte für Einschränkungen über Silvester.



Bund und Länder hatten ursprünglich geplant, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis 1. Januar zehn Personen plus Kinder zuzulassen - unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Baden-Württemberg und Berlin machten aber gleich deutlich, dass sie die geplanten Lockerungen wohl nicht mitmachen werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 6.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.