Der chinesische Konzern ByteDance geht einem Medienbericht zufolge in den USA juristisch gegen das dort geplante Verbot für die Video-App TikTok vor.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, reichten sowohl das Mutter- als auch das Tochterunternehmen bei einem Bundesgericht in Washington Beschwerde ein. Das Vorgehen von US-Präsident Trump sei politisch motiviert und habe nichts mit der Begründung zu tun, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit abzuwenden.



Trump hatte gestern ein Download-Verbot unter anderem gegen TikTok angekündigt. Er begründete dies damit, dass Daten von US-Bürgern an chinesische Behörden weitergeleitet werden könnten. Das Verbot kann noch außer Kraft gesetzt werden, wenn es ByteDance bis Mitte November gelingt, die Sicherheitsbedenken der USA auszuräumen.



Das chinesische Handelsministerium setzte unterdessen einen Mechanismus in Kraft, der Strafmaßnahmen gegen ausländische Unternehmen vorsieht, wenn diese die nationale Sicherheit bedrohen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.